التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهاب الجيوب الأنفية هو حالة مرضية مزعجة جداً، يصاب بها الشخص عندما تصبح الجيوب الأنفية متهيجة وملتهبة ومتورمة نتيجة نوع معين من الفيروسات أو البكتيريا.

ومن الممكن أن يتحول التهاب الجيوب الأنفية من حالة عابرة إلى مرض مزمن مع الوقت إن لم يحصل المصاب على المتابعة والرعاية الصحية الضرورية.



ويكون التهاب الجيوب الأنفية مزمناً إذا استمر أكثر من 4 أسابيع متتالية وإذا أصيب به الشخص أكثر من 4 مرات في السنة الواحدة.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية



هذه هي أهم أعراض التهاب الجيوب الأنفية التي عليك معرفتها:

١- صداع والام مختلفة في الرأس..



يعتبر ألم الرأس والصداع أحد أكثر أعراض التهاب الجيوب الأنفية شيوعاً، وعادة ما يصيب المناطق التالية(الجبهة، الفك العلوي، الأسنان، المسافة الفاصلة بين العينين، الرقبة).

والسبب في إصابتك بالصداع والألم في هذه المناطق تحديداً هو تواجد أزواج الجيوب الأنفية الأربعة فيها وبالقرب منها. وغالباً ما تكون نوبات صداع الجيوب أكثر ألماً في الصباح.

٢- بلغم وانسداد في الأنف

في العادة، يكون البلغم الخارج من الأنف لدى المصاب بالتهاب الجيوب الأنفية مميزاً، إذ يكون سميك القوام ويميل للون الأبيض أو الأخضر أو الأصفر أو حتى لوجود القليل من الدم فيه.

ونتيجة تراكم البلغم وتهيج الأغشية المخاطية قد يحصل انسداد تام في الأنف، مما يسبب صعوبة في التنفس ومشاكل في التذوق والشم.

٣- حمى ..

من أعراض التهاب الجيوب الأنفية التي قد تظهر مع كل ما ذكر أعلاه، ارتفاع درجة الحرارة والحمى.

وهنا من الممكن استعمال خافضات حرارة بعد استشارة الطبيب، خاصة في حالة كان المصاب رضيعاً لم يتجاوز عمره 3 أشهر.

٤-تعب وإرهاق

غالباً ما يشعر مريض الجيوب الأنفية بتعب وإرهاق عام في جسمه وعضلاته.

ولكن يجدر بنا التنويه هنا إلى أن هذا الإرهاق قد يترافق مع العديد من المشاكل الصحية الأخرى كذلك، مثل: الحساسية، الانفلونزا، التجفاف.

٥- التهاب الحلق والسعال

قد يعود البلغم المتراكم في الأنف والمجاري التنفسية ليتراكم في الحلق لدى المصاب، الأمر الذي يسبب حكة ونمنمة والتهاباً في الحلق مع كحة مزعجة تظهر بشكل خاص عند الاستلقاء.

وإذا لم يتلقى المصاب العناية الطبية اللازمة، قد تصبح الكحة المرافقة لالتهاب الجيوب الأنفية كحة مزعجة جداً، تزداد حدة عند الاستلقاء للنوم ليلاً وعند الاستيقاظ صباحاً.

٦- ألم في الجيوب الأنفية

أحد أكثر أعراض التهاب الجيوب الأنفية إزعاجاً هو ألم الجيوب الأنفية المرافق للمرض، ونظراً لتواجد الجيوب الأنفية حول العيون وخلف الأنف، فإن أي ألم أو تهيج فيها قد يكون حاداً ومزعجاً جداً.

كما قد تصاب هذه الجيوب بتورم وانتفاخ، يجعل أي ضغط عليها يجعلك تشعر بألم شديد.

٧- أعراض أخرى

وهذه بعض أعراض التهاب الجيوب الأنفية الأخرى التي عليك الانتباه إليها:

1_بحة في الصوت.

2_تورم وليونة في بعض مناطق الوجه.

3_ألم وصداع في العين.

4_رائحة فم كريهة.

