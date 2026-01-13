قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
بالصور

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
رنا عصمت

 التهاب الجيوب الأنفية هو حالة مرضية مزعجة جداً،  يصاب بها الشخص عندما تصبح الجيوب الأنفية متهيجة وملتهبة ومتورمة نتيجة نوع معين من الفيروسات أو البكتيريا.

ومن الممكن أن يتحول التهاب الجيوب الأنفية من حالة عابرة إلى مرض مزمن مع الوقت إن لم يحصل المصاب على المتابعة والرعاية الصحية الضرورية.
 

 ويكون التهاب الجيوب الأنفية مزمناً إذا استمر أكثر من 4 أسابيع متتالية وإذا أصيب به الشخص أكثر من 4 مرات في السنة الواحدة.

  أعراض التهاب الجيوب الأنفية
 

هذه هي أهم أعراض التهاب الجيوب الأنفية التي عليك معرفتها:

١-  صداع والام مختلفة في الرأس..


يعتبر ألم الرأس والصداع أحد أكثر أعراض التهاب الجيوب الأنفية شيوعاً، وعادة ما يصيب المناطق التالية(الجبهة، الفك العلوي، الأسنان، المسافة الفاصلة بين العينين، الرقبة).

 والسبب في إصابتك بالصداع والألم في هذه المناطق تحديداً هو تواجد أزواج الجيوب الأنفية الأربعة فيها وبالقرب منها. وغالباً ما تكون نوبات صداع الجيوب أكثر ألماً في الصباح.

٢- بلغم وانسداد في الأنف
في العادة، يكون البلغم الخارج من الأنف لدى المصاب بالتهاب الجيوب الأنفية مميزاً، إذ يكون سميك القوام ويميل للون الأبيض أو الأخضر أو الأصفر أو حتى لوجود القليل من الدم فيه.

ونتيجة تراكم البلغم وتهيج الأغشية المخاطية قد يحصل انسداد تام في الأنف، مما يسبب صعوبة في التنفس ومشاكل في التذوق والشم.

٣-  حمى ..

من أعراض التهاب الجيوب الأنفية التي قد تظهر مع كل ما ذكر أعلاه، ارتفاع درجة الحرارة والحمى.

 وهنا من الممكن استعمال خافضات حرارة بعد استشارة الطبيب، خاصة في حالة كان المصاب رضيعاً لم يتجاوز عمره 3 أشهر.

٤-تعب وإرهاق
غالباً ما يشعر مريض الجيوب الأنفية بتعب وإرهاق عام في جسمه وعضلاته.

 ولكن يجدر بنا التنويه هنا إلى أن هذا الإرهاق قد يترافق مع العديد من المشاكل الصحية الأخرى كذلك، مثل: الحساسية، الانفلونزا، التجفاف.

٥- التهاب الحلق والسعال
قد يعود البلغم المتراكم في الأنف والمجاري التنفسية ليتراكم في الحلق لدى المصاب، الأمر الذي يسبب حكة ونمنمة والتهاباً في الحلق مع كحة مزعجة تظهر بشكل خاص عند الاستلقاء.

 وإذا لم يتلقى المصاب العناية الطبية اللازمة، قد تصبح الكحة المرافقة لالتهاب الجيوب الأنفية كحة مزعجة جداً، تزداد حدة عند الاستلقاء للنوم ليلاً وعند الاستيقاظ صباحاً.

٦-  ألم في الجيوب الأنفية
أحد أكثر أعراض التهاب الجيوب الأنفية إزعاجاً هو ألم الجيوب الأنفية المرافق للمرض، ونظراً لتواجد الجيوب الأنفية حول العيون وخلف الأنف، فإن أي ألم أو تهيج فيها قد يكون حاداً ومزعجاً جداً.

كما قد تصاب هذه الجيوب بتورم وانتفاخ، يجعل أي ضغط عليها يجعلك تشعر بألم شديد.

٧- أعراض أخرى
وهذه بعض أعراض التهاب الجيوب الأنفية الأخرى التي عليك الانتباه إليها:

1_بحة في الصوت.
2_تورم وليونة في بعض مناطق الوجه.
3_ألم وصداع في العين.
4_رائحة فم كريهة.

المصدر ديلي ميرور

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة للحياء| شاهد

أرشيفية

نهاية مرعبة.. مصرع عاطل أثناء محاولة سرقة كابلات كهرباء بالعجوزة

المتهمين

رفضت تتسول معاه.. ضبط شخص تعدى على زوجته بالضرب فى الشارع

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد