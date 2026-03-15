الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الري يتفقد مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع لبحث توطين صناعة الطلمبات

الدكتور هانى سويلم وزير الري
الدكتور هانى سويلم وزير الري
حنان توفيق

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بزيارة تفقدية لأحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وكان فى إستقباله المهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع .

وتفقد الدكتور هانى سويلم واللواء مختار عبد اللطيف مقر مركز التصنيع الرقمي DMC داخل مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وقد تم خلال الزيارة الإطلاع على كافة  الإمكانيات المتاحة بمصنع المحركات لإنتاج جميع الطلمبات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة الطلمبات المطلوبة في محطات رفع الصرف الصحي لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

كما تم تفقد أقسام مركز التصنيع الرقمي المختلفة، والأنظمة الحديثة المستخدمة في عملية التصنيع ومراقبة الجودة والإختبارات على القطع المستخدمة في عملية التصنيع، وزمن التصنيع المطلوب للمضَّخات .

وفى كلمته خلال الزيارة .. توجه الدكتور هانى سويلم بالتحية للواء مختار عبد اللطيف، ولكافة العاملين بالهيئة، معرباً عن سعادته بما إطلع عليه من إمكانيات متميزة تتوفر لدى الهيئة العربية للتصنيع كهيئة وطنية ناجحة .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تشهد حالياً التحول للجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، هذا الجيل الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة فى البنية التحتية للمنظومة المائية مثل تأهيل وصيانة محطات الرفع، وأيضا تأهيل المنشآت المائية التي تتضمن بعض المكونات الميكانيكية مثل البوابات والتي تسعى الوزارة لتوفيرها بالإعتماد بشكل أكبر على التصنيع المحلى .

وفيما يخص تأهيل وصيانة محطات الرفع .. أشار الدكتور سويلم إلى أن المنظومة المائية في مصر تتضمن وجود حوالى ٦٠٠ محطة رفع تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيلها وصيانتها واتخاذ اللازم نحو تأهيلها أو إحلالها، هذا بالإضافة لمحطات الرفع الجديدة التي تقوم الوزارة بإستلامها، مضيفا أنه وضوء توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة تأهيل وصيانة محطات الرفع، فقد قامت الوزارة بإعداد الخطة الاستراتيجية للمحطات على مستوى الجمهورية، لتحقيق المتابعة والتقييم الدائم لحالة محطات الرفع .

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبة الوزارة في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال توفير مكونات محطات الرفع وقطع الغيار، إعتماداً على قدرات الهيئة المتميزة ودعماً للتصنيع المحلى ولتقليل الإعتماد على الإستيراد الخارجي ولتقليل التكاليف وتوفير العملة الصعبة .

وأشار لأهمية وضع خطة قصيرة الأجل تتضمن كافة مجالات التعاون التى يمكن البدء فيها في القريب العاجل، وأيضاً إعداد خطة لبناء شراكة طويلة الأمد بين الوزارة والهيئة يتم من خلالها تصنيع كل مكونات المحطات محلياً، مع العمل على نقل الخبرات الخارجية الى الهيئة العربية للتصنيع، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة في مجال التدريب و رفع كفاءة الكوارد البشرية للفنيين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء .

وخلال الزيارة ، أوضح المهندس مختار عبد اللطيف كافة الجهود المبذولة لتوطين صناعة الطلمبات محلياً وتعميق القاعدة الصناعية بمصنع المحركات وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، لافتا إلى الامكانيات المتاحة والأجهزة الحديثة المستخدمة فى مركز التصنيع الرقمي، وذلك بهدف تلبية احتياجات مشروعات وزارة الموارد المائية والري من الطلمبات بمختلف أنواعها .

وأضاف أن الهدف من إنشاء المركز هو رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية للطلمبات لتغطية احتياجات السوق المحلية، بجانب التصدير للخارج وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

وأشاد اللواء عبد اللطيف بالتعاون الكبير بين مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الموارد المائية والري، وذلك في المشروعات القائمة الجاري تنفيذها، مؤكداً أن مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع يمتلك كافة القدرات التصنيعية المتطورة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار (صنع في مصر) في مجال صناعة الطلمبات وتلبية كافة احتياجات وزارة الموارد المائية والري والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة.

وأشار  إلى حرص الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية السرعة فى التنفيذ المحطات وتسليمها في التوقيتات المحددة، وتوفير خدمات الصيانة الدورية بالكفاءة المطلوبة وبأعلي مستويات الجودة .

الري وزير الرى هانى سويلم الهيئة العربية للتصنيع الدكتور هانى سويلم

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

بحر الصين

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

الإيجار القديم

الأجور

مصر للطيران

مسلسل أب ولكن

اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

إغلاق مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

إبراهيم النجار

إلهام أبو الفتح

ياسمين عبده

د. أمل منصور

أحمد عاطف آدم

