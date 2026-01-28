أحمد موسى يشكر القضاء المصري: لهم دور وطني تاريخي

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للقضاء المصري قائلا: “اشكرهم على دورهم الوطني التاريخي وانحيازهم للدولة وردع أفكار الخائنين”.

وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قضاة مصر لا يمكن أن يشاركوا في أي شيء ضد البلاد، ولن يسمحوا للإعلام المعادي استغلال بعض القضايا ضد البلاد.

واسترسل: شعب مصر يشكركم ونعلم جميعا أنهم سند للبلاد وللشعب المصري العظيم.

وتم لقاء موسع بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر وأعضاء من مجلس إدارته ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وتم استعراض ما اثير مؤخراً بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة وقد أكد المجتمعون على أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص وفقاً لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية بكل ما يتعلق بشئون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم بنحو يتوافق تماماً مع توجهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذي يقف قضاة مصر سنداً وظهراً لسيادته في سعيه لدولة القانون والمؤسسات وسوف يتم البدء في إجراءات تعيين الدفعات على أساس من ذلك وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة وقد وافق الحاضرون على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية حفظ الله مصر.