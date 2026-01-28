اجتماع تاريخي لمجلس القضاء الأعلى: قرارات هامة بشأن تعيينات النيابة العامة

انعقد اليوم الأربعاء الموافق ۲۰۲٦/۱/۲۸ مجلس القضاء الأعلى برئاسة معالي القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض - رئيس المجلس بدار القضاء العالي.

وتم لقاء موسع بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر وأعضاء من مجلس إدارته ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وتم استعراض ما اثير مؤخراً بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة وقد أكد المجتمعون على أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص وفقاً لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية بكل ما يتعلق بشئون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم بنحو يتوافق تماماً مع توجهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذي يقف قضاة مصر سنداً وظهراً لسيادته في سعيه لدولة القانون والمؤسسات وسوف يتم البدء في إجراءات تعيين الدفعات على أساس من ذلك وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة وقد وافق الحاضرون على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية حفظ الله مصر.

