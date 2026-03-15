في رادس لنا حكايات.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تستعد جماهير كرة القدم الإفريقية، لمتابعة مباراة هامة تجمع بين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، حيث يستضيف الترجي الأهلي في مباراة الذهاب على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، مما يعكس أهمية الحدث بين اثنين من أبرز الأندية الإفريقية.

الأهلي يسعى الى فرض هيمنته على الترجي

يدخل الأهلي لقاء اليوم بطموحات كبيرة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسهل مهمته قبل مباراة الإياب في القاهرة، حيث يأمل الفريق المصري في مواصلة نتائجه القوية في البطولة وتعزيز مكانته كأحد أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري، معتمدا على خبرات لاعبيه في مثل هذه المواجهات الكبرى، إضافة إلى الشخصية القوية التي يظهر بها الفريق في الأدوار الإقصائية من البطولة، ساعيا إلى فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى للخروج بنتيجة تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة.

ويطمح نادي الترجي الرياضي التونسي في مباراة الأهلي القادمة في أن يحقق المفاجأة الكبرى، وإحراج كتيبة المارد الأحمر في مشوارهم القاري، مُعتمدًا على عاملي الأرض والجمهور.

في رادس لنا حكايات

تعتبر مواجهات الأهلي والترجي ذات طابع تاريخي في كرة القدم الإفريقية، إذ شهدت العديد من المباريات القوية والحاسمة في دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تمنح أحدهما أفضلية قبل لقاء الإياب، ويتميز الأهلي بسجل مميز في المواجهات المباشرة بين الفريقين خاصة في رادس، مما يمنحه دفعة معنوية قبل اللقاء.

ويعد هذا اللقاء الـ25 الذي يجمع بين الأهلي والترجي، إذ التقى الثنائي في 24 مباراة سابقة، فاز الأهلي في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025- 26، على ملعب «الأولمبي حمادي العقربي» بمدينة رادس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة صباحا بتوقيت ابو ظبي.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة هذه القمة العربية المرتقبة بكل تفاصيلها لحظة بلحظة.

كما يمكن لعشاق الشياطين الحمر مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر أمام الترجي التونسي، عبر الإنترنت، عن طريق تطبيق تود الشهير مدفوع الأجر.

معلق وحكم مباراة الأهلي والترجي

اسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة معلق مباراة الأهلي والترجي القادمة في دوري الأبطال الأفريقي موسم 2025- 26 إلى المُعليق الرياضي المُميز حسن العيدروس.

من جانبه اسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» مهمة إدارة مباراة الأهلي والترجي التونسي الى الحَكَم السنغالي الشهير عيسى سي، ويعاونه مواطناه جبريل كامارا (مساعد أول) ونوح بانجورا (مساعد ثانٍ)، إضافة إلى عبد الله ضيوف (حكم رابع)، ويتواجد في غرفة الفيديو الموريتاني أحمد امتياز هيرال لإدارة تقنية الفيديو (VAR)، ويعاونه في تقنية الفيديو (A VAR) الأنجولي جيلسون إيميلو دوس سانتوس،

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الترجي التونسي

من المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي ضد الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا طبقًا لأفكار ورؤية الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للمارد الأحمر، كالآتي:

ـ حارس المرمى: مصطفى شوبير.

ـ خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - هادي رياض - يوسف بلعمري

ـ وسط الملعب: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

ـ خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان أوتاكا.