ناقد رياضي: وجود تريزيجيه وإمام وزيزو يسهل مهمة الأهلي أمام الترجي

أكد الناقد الرياضي محمد فارس أهمية خروج الأهلي بنتيجة إيجابية من مواجهة الترجي الرياضي التونسي في تونس، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على ضرورة التسجيل خارج الأرض لتسهيل مهمة لقاء الإياب.

وكتب فارس من خلال حسابه الشخصي اكس:" اتمنى اننا نعمل نتيجة إيجابية في تونس ونسجل هناك يعني لو تعادل يكون تعادل إيجابي مش ٠ / ٠ . أنا عايز الأهلي في العودة واحنا بنلعب بدون جمهور منكونش تحت ضغط اننا محتاجين نفتح الخطوط ونسجل لإن الترجي وقتها هيكون في وضعية أفضل مع حالة الدفاع عندنا. أنا عايز الترجي يحتاج يهاجم هنا ونلعب أحنا على التحولات في وجود تريزيجيه وإمام وزيزو هتبقى القصة أسهل. فمهم جدا نطلع في تونس بنتيجة إيجابية ان شاء ا



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة في القاهرة.

الأهلي تأهل متصدرًا للمجموعة الثانية

وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات، مقدمًا أداءً قويًا وثابتًا طوال مشواره في البطولة. ويطمح الجهاز الفني بقيادة توروب إلى مواصلة النتائج الإيجابية والتقدم خطوة جديدة نحو المنافسة على اللقب القاري.