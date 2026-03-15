عبدالله السعيد ووليد سليمان يتربعان على عرش هدافي مباريات الأهلي والترجي

يتصدر عبدالله السعيد لاعب الزمالك الحالي قائمة هدافي مباريات الأهلي ضد الترجي التونسي وذلك قبل موقعة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتقاسم وليد سليمان نجم الأهلي السابق الصدارة رفقة السعيد برصيد 3 اهداف لكل منهما على مدار تاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي

لعب الأهلي والترجي 24 مباراة في مختلف البطولات وحقق الأحمر الفوز في 13 مباراة مقابل 4 انتصارات للترجي التونسي وتعادلا في 7 لقاءات

سجل لاعبو الأهلي 31 هدف في شباك الترجي بينما استقبل الأحمر 15 هدف فقط.

وتقام مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم الأحد 15 مارس 2026، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة هذه القمة العربية المرتقبة بكل تفاصيلها لحظة بلحظة.