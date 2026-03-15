أبرزها يد إنرامو.. ماذا يفعل الأهلي أمام الترجي التونسي يوم الأحد؟

يحل النادي الأهلي ضيفا على منافسه الترجي التونسي اليوم الأحد على ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق وواجه النادي الأهلي منافسه الترجي التونسي 5 مرات يوم الأحد كانت الغلبة لصالح الأهلي في مواجهة واحدة بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية 2015، وانتهت لصالح الأحمر بثلاث أهداف دون رد .

وحقق الأهلي فوزا ثانيا خلال مواجهاته مع الترجي التونسي يوم الأحد وهي الواقعة الشهيرة بيد إنرامو في 2010 حيث انتصر الأهلي بنتيجة 2-1 قبل الخسارة في تونس بنتيجة 1-0.

وفي دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2001 وانتهت بنتيجة 0-0.

وفي ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وتعادل الفريقان.

ليصبح الأهلي والترجي التونسي تقابلا يوم الأحد 5 مباريات ، حقق الأهلي الفوز في مباراتين وتعادل مثلهم وفاز الترجي في لقاء وحيد.

موعد مباراة الأهلي والترجي

وتقام مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم الأحد 15 مارس 2026، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة هذه القمة العربية المرتقبة بكل تفاصيلها لحظة بلحظة.