موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لآنسات الطائرة

عبدالله هشام

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلى نظيره الزمالك  في مباراة نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات  للموسم المحلى 2025- 2026 على صالة الاتحاد السكندرى بالإسكندرية .


وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

تأهل فريق آنسات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد فوزه على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في نصف النهائي الذي أقيم على صالة نادي الاتحاد السكندري.

وجاءت نتيجة الأشواط:

الشوط الأول :25 - 19
الشوط الثاني : 25 - 12
الشوط الثالث : 25 - 13


وضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع الزمالك الذي تأهل للنهائي بعدما تخطى دلفي في مباراة نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.


ومن المقرر أن يواجه دلفي نظيره المقاولون في مباراة تحديد المركز الثالث في الثامنة والنصف مساء الأحد، على أن تُقام المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يُذكر أن نادي الزمالك هو حامل اللقب بعدما تُوج بالنسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

أحد لاعبي الزمالك يشرب المياه أثناء المباراة

هل إفطار لاعبي الزمالك في مباراة اليوم جائز؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

الإيجار القديم

بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم

الأجور

غير المنتظرة من الحكومة .. علاوات إضافية لهؤلاء الموظفين

مسلسل أب ولكن

حقوقي عن مسلسل أب ولكن: أول الغيث قطرة

اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

رئيس “العربية للتصنيع” ووزير الري يتفقدان مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع للهيئة.. تفاصيل

إغلاق مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

بالأسماء .. الصحة تغلق 19 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم ومدينة بدر

بالصور

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد