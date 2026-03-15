موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لآنسات الطائرة

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلى نظيره الزمالك في مباراة نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات للموسم المحلى 2025- 2026 على صالة الاتحاد السكندرى بالإسكندرية .



وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

تأهل فريق آنسات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد فوزه على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في نصف النهائي الذي أقيم على صالة نادي الاتحاد السكندري.

وجاءت نتيجة الأشواط:

الشوط الأول :25 - 19

الشوط الثاني : 25 - 12

الشوط الثالث : 25 - 13



وضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع الزمالك الذي تأهل للنهائي بعدما تخطى دلفي في مباراة نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.



ومن المقرر أن يواجه دلفي نظيره المقاولون في مباراة تحديد المركز الثالث في الثامنة والنصف مساء الأحد، على أن تُقام المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يُذكر أن نادي الزمالك هو حامل اللقب بعدما تُوج بالنسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.