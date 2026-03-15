الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مع الترشيحات لعودته .. 3 أسباب تمنع الأهلي من التفاوض مع أحمد حجازى

أحمد حجازي
أحمد حجازي

عاد اسم المدافع الدولي أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي ليتردد بقوة داخل أروقة النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة بعد أن طرح بعض وكلاء اللاعبين فكرة عودته مجددًا إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الخط الخلفي للفريق في ظل المعاناة الدفاعية التي يعاني منها الفريق خلال الموسم الجاري.

ويبحث الأهلي بالفعل عن تدعيمات دفاعية جديدة خاصة بعد تراجع النتائج الدفاعية واستقبال الفريق لعدد من الأهداف التي كلفته فقدان نقاط مهمة في منافسات الدوري الممتاز وهو ما فتح باب الترشيحات أمام أكثر من اسم خلال الفترة الماضية.

ورغم أن حجازي يظل واحدًا من أبرز المدافعين الذين ارتبط اسمهم بالأهلي تاريخيًا فإن مصادر داخل النادي أكدت أن عودته في الوقت الحالي تبدو مستبعدة لعدة أسباب فنية وإدارية.

عامل السن على رأس التحفظات

يأتي عامل السن في مقدمة الأسباب التي تجعل إدارة الأهلي متحفظة على فكرة التعاقد مع حجازي في الفترة المقبلة.

فالمدافع الدولي الذي يلعب حاليا ضمن صفوف نيوم السعودي تجاوز الثلاثين من عمره وهو ما يتعارض مع التوجه الحالي داخل النادي الذي يفضل التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا يمكنهم تقديم الإضافة لعدة مواسم مقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي في الفترة الحالية لبناء فريق قادر على الاستمرار لسنوات طويلة وهو ما يدفعها إلى التركيز على العناصر الشابة نسبيًا في معظم الصفقات الجديدة.

تراجع المستوى الفني

من بين النقاط التي يتم تداولها داخل لجنة التخطيط والجهاز الفني أيضًا مسألة المستوى الفني للاعب في الفترة الأخيرة.

فحجازي الذي كان لسنوات أحد الأعمدة الأساسية في دفاع منتخب مصر غاب مؤخرا عن حسابات منتخب مصر لكرة القدم في بعض المعسكرات وهو ما أثار تساؤلات حول جاهزيته الفنية والبدنية مقارنة بالمستوى الذي كان يقدمه في فترات سابقة.

وترى بعض الأصوات داخل النادي أن التعاقد مع مدافع يجب أن يكون إضافة فنية قوية للفريق وليس مجرد اسم صاحب تاريخ.

التوجه نحو مدافع صغير السن

ويضع الأهلي حاليا مواصفات محددة لأي مدافع جديد يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

فمع اقتراب نهاية إعارة المدافع أحمد رمضان بيكهام وعودته إلى ناديه سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم يفكر النادي في التعاقد مع مدافع شاب يستطيع سد هذه الفجوة.

وتتمثل أهم المواصفات المطلوبة في أن يكون اللاعب أقل من 30 عامًا ويتميز بالقوة في الالتحامات والقدرة على بناء الهجمة من الخلف إلى جانب امتلاكه خبرات مناسبة في المنافسات القارية.

عدم وجود مفاوضات رسمية

رغم الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وجود منافسة بين الأهلي وبيراميدز على ضم اللاعب فإن مصادر داخل القلعة الحمراء نفت وجود أي مفاوضات رسمية أو حتى شفهية مع اللاعب أو ناديه خلال الفترة الحالية.

وأكدت المصادر أن اسم حجازي تم طرحه فقط ضمن مجموعة من الترشيحات لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات جدية للتعاقد معه.

الدفاع أولوية في ميركاتو الأهلي

في المقابل يضع الأهلي تدعيم الخط الخلفي ضمن أولوياته في سوق الانتقالات المقبلة خاصة بعد الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في عدة مباريات هذا الموسم.

لكن إدارة النادي تبدو حريصة على اختيار الصفقة المناسبة بعناية بحيث تجمع بين الجودة الفنية والسن المناسب والقدرة على التطور مع الفريق في السنوات القادمة.

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

