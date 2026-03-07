في غياب رونالدو وحجازي.. النصر يصطدم بنيوم في الدوري السعودي

يستعد فريق النصر لاستقبال ضيفه نيوم مساء اليوم الساعة التاسعة على ملعب «الأول بارك» بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة مهمة للطرفين.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بعدما حقق 20 فوزًا، وتعادل مرة واحدة، وتعرض لهزيمة وحيدة، ويطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته، خاصةً مع فارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، و3 نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثالث.

في المقابل، يسعى نيوم لتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة من 9 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر سواء بالفوز أو التعادل.

المباراة ستشهد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر للإصابة العضلية التي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 2 إلى 4 أسابيع.

كما يفقد نيوم خدمات مدافعه المصري أحمد حجازي للإصابة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة على الفريق الضيف.