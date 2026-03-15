محمد شريف هداف الجيل الحالي للأهلي أمام الترجي التونسي

تصدر محمد شريف نجم النادي الأهلي قائمة الهدافين في مباريات الأحمر ضد الترجي التونسي قبل موقعة الليلة من ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح محمد شريف في تسجيل هدفين في شباك الترجي التونسي خلال مشواره مع المارد الأحمر.

وسجل محمد شريف في مباراتي دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 وسجل مباراتين في المباراتين

ولم يتعرض محمد شريف للخسارة أمام فريق الترجي التونسي خلال 3 مبارياته لعبهم حيث أنتصر فيهم بجانب تسجيله هدفين.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي

لعب الأهلي والترجي 24 مباراة في مختلف البطولات وحقق الأحمر الفوز في 13 مباراة مقابل 4 انتصارات للترجي التونسي وتعادلا في 7 لقاءات

سجل لاعبو الأهلي 31 هدف في شباك الترجي بينما استقبل الأحمر 15 هدف فقط.

وتقام مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم الأحد 15 مارس 2026، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة هذه القمة العربية المرتقبة بكل تفاصيلها لحظة بلحظة.