انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسام حسن: خسارة نهائي 2022 كانت ظالمة.. ومحمد شريف مهاجم كبير

ياسمين تيسير

قال حسام حسن لاعب مودرن سبورت الحالي والأهلي وسموحة السابق، إن بدايته مع بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي كانت جيدة جدًا لكن التعامل كان سيئًا بدون أسباب، لذلك فإن فترتي مع مارسيل كولر كانت الأفضل، عدنا بعد موسم صفري للفريق واستطعنا الفوز بعدة بطولات أهمها دوري أبطال إفريقيا.

وتابع "حسن" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي 2022 كانت قاسية وظالمة، الأمور قبلها لم تكن أفضل شيء، المباراة كانت تحدي ضد المنظومة كاملة والضغوطات كانت كبيرة جدًا.

وأضاف: لاعب الأهلي أي لاعب بيلعب وبيموت نفسه عشان يعمل اسم وتاريخ، أنت موجود في أعلى مستوى في مصر، بالتالي مفيش حاجة اسمها عدم تركيز، أنت وراك جمهور كبير وضخم، وأنت مش ملك نفسك، عشان كده لما خسرنا نهائي 2022، حسينا إن كل الناس كانت مستنية الأهلي يكسب الأميرة السمراء، مش مهم الدوري مش مهم أي بطولة قصاد دوري أبطال إفريقيا.

وواصل: رجعنا الموسم التالي وكسبنا اللقب من نفس الفريق وعلى أرضه، وأثبتنا إننا لاعبين كبار، الكل كان شغال ومركز عشان نكسب اللقب ده عشان نثبت إننا اتظلمنا في نهائي 2022 ونرد اعتبارنا.

وأردف: محمد شريف مهاجم كبير والدليل أرقامه مع الأهلي، لكنه واجه موجة عالية من الانتقادات أثرت عليه، لكني بقوله أنت لاعب جامد ومهاجم كبير وعندك أرقام ورصيد وتاريخ كبير في القلعة الحمراء، بالتالي لازم تكون أقوى في مواجهة الضغوطات وتحط رصيدك دائمًا أمام عينيك عشان تقدر تكمل.

واختتم حديثه: أنت مهاجم كبير والدليل عودتك للنادي مرة أخرى، بتمنى لك التوفيق ولمروان عثمان اللي شايف إنه إضافة جيدة لخط الهجوم لكنه محتاج يركز على تسجيل الأهداف أكثر.

