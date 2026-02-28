الزمالك يواجه الزهور في ختام منافسات الدور قبل النهائي لسوبر الطائرة

يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك، مواجهة مهمة مساء اليوم أمام نظيره الزهور، في ختام منافسات الدور قبل النهائي من دوري سوبر الرجال للموسم المحلي 2025-2026، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الثانية.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل الصراع القائم على المراكز المؤهلة إلى المرحلة النهائية من البطولة، حيث تسعى الفرق الأربعة الأولى إلى حجز مقاعدها في النهائيات، تمهيدًا للمنافسة على اللقب.

تشهد المجموعة الثانية إلى جانب مواجهة الزمالك والزهور، لقاءات أخرى قوية، حيث يلتقي طلائع الجيش مع الطيران، وبتروجت مع الجزيرة، ووادي دجلة مع مصر للبترول، في مباريات تحمل طابعًا تنافسيًا واضحًا مع اقتراب حسم بطاقات التأهل.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموح تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية، مستندًا إلى خبرات لاعبيه في المواعيد الكبرى، ورغبته في إنهاء الدور قبل النهائي بأفضل صورة ممكنة قبل الدخول في حسابات المرحلة الحاسمة.

على الجانب الآخر، تشهد المجموعة الأولى مواجهات بين هليوليدو وسموحة، والترسانة مع هليوبوليس، وسبورتنج أمام الاتحاد السكندري، بينما أقيمت مباراة الأهلي أمام القناة أمس الجمعة، في إطار استكمال مباريات الجولة ذاتها.