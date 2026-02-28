قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
رياضة

الزمالك يواجه الزهور في ختام منافسات الدور قبل النهائي لسوبر الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
محمد سمير

يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك، مواجهة مهمة مساء اليوم أمام نظيره الزهور، في ختام منافسات الدور قبل النهائي من دوري سوبر الرجال للموسم المحلي 2025-2026، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الثانية.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل الصراع القائم على المراكز المؤهلة إلى المرحلة النهائية من البطولة، حيث تسعى الفرق الأربعة الأولى إلى حجز مقاعدها في النهائيات، تمهيدًا للمنافسة على اللقب.

تشهد المجموعة الثانية إلى جانب مواجهة الزمالك والزهور، لقاءات أخرى قوية، حيث يلتقي طلائع الجيش مع الطيران، وبتروجت مع الجزيرة، ووادي دجلة مع مصر للبترول، في مباريات تحمل طابعًا تنافسيًا واضحًا مع اقتراب حسم بطاقات التأهل.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموح تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية، مستندًا إلى خبرات لاعبيه في المواعيد الكبرى، ورغبته في إنهاء الدور قبل النهائي بأفضل صورة ممكنة قبل الدخول في حسابات المرحلة الحاسمة.

على الجانب الآخر، تشهد المجموعة الأولى مواجهات بين هليوليدو وسموحة، والترسانة مع هليوبوليس، وسبورتنج أمام الاتحاد السكندري، بينما أقيمت مباراة الأهلي أمام القناة أمس الجمعة، في إطار استكمال مباريات الجولة ذاتها.

