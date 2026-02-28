اليوم.. مصر تواجه أنجولا في اختبار قوي بتصفيات كأس العالم لكرة السلة

يخوض منتخب مصر لكرة السلة مواجهة مهمة مساء اليوم أمام نظيره منتخب أنجولا لكرة السلة، ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة، والتي تستضيفها صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 26 فبراير وحتى الأول من مارس الجاري.

يدخل المنتخب المصري اللقاء بطموح واضح لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة بقوة على إحدى بطاقات العبور إلى المرحلة التالية من التصفيات، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ورغبة اللاعبين في إعادة المنتخب إلى الواجهة العالمية.

مجموعة مصر في التصفيات

يقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي، في مجموعة قوية تشهد صراعًا مباشرًا على بطاقات التأهل. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات، ما يمنح كل مباراة أهمية خاصة في حسابات التأهل.

قائمة المنتخب الوطني

أعلن المدير الفني الإسباني أوجستي بوش القائمة النهائية التي تخوض منافسات النافذة الثانية، وضمت كلًا من:

عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل دولا، خالد عبدالناصر، باتريك جاردنر، مهاب ياسر، آدم موسى، أحمد ياسر ريحان، وبيبو زهران.

كما استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي على اختيار أيمن علي عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة منتخب الرجال في هذه المرحلة من التصفيات، دعمًا للاستقرار الإداري والفني.

جدول مباريات مصر

استهل المنتخب الوطني مشواره في هذه النافذة بمواجهة منتخب مالي يوم الخميس 26 فبراير في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، قبل أن يلتقي اليوم السبت 28 فبراير مع نظيره الأنجولي في التوقيت ذاته.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في النافذة الثانية بمواجهة أوغندا يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، في لقاء قد يكون حاسمًا لتحديد ترتيب المجموعة وموقف التأهل.