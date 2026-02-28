قمة لندنية بنكهة الحسم والسيتى يترقب .. هل ينجح آرسنال في تجاوز عقبة تشيلسي وتثبيت أقدامه في صدارة البريميرليج؟

تدخل منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلة بالغة الحساسية مع اشتداد الصراع على اللقب واحتدام المنافسة على المراكز الأوروبية وتزايد الضغوط على الفرق المهددة بالهبوط.

الأنظار تتجه إلى العاصمة لندن حيث يستضيف آرسنال جاره اللندني تشيلسي في مواجهة تحمل أبعادا فنية ونفسية كبيرة بينما يواصل مانشستر سيتي مطاردته الشرسة للمتصدر مترقبا أي تعثر جديد يعيد خلط أوراق القمة.

آرسنال يستعيد توازنه قبل اختبار تشيلسي

بعد تعادلين مخيبين وفقدان أربع نقاط ثمينة نجح آرسنال في استعادة بريقه سريعا باكتساح جاره توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1 في ديربي شمال لندن ليبعث برسالة قوية مفادها أن الفريق لا يزال يملك شخصية البطل.

المدرب الإسباني ميكل أرتيتا تعامل بذكاء مع الموقف إذ جاء الرد داخل الملعب بعد جلسة مصارحة بين اللاعبين تحدثوا خلالها بصراحة عن الأخطاء والضغوط المصاحبة لسباق اللقب وهذه الروح الجماعية انعكست بشكل واضح في الأداء حيث ظهر الفريق أكثر شراسة وتنظيما.

الثنائي الهجومي فيكتور جيوكيريس وإيبيريشي إيزي لعب دور البطولة في الانتصار الكبير بينما واصل خط الوسط بقيادة ديكلان رايس فرض سيطرته سواء في استعادة الكرات أو بناء الهجمات.

ويأمل جمهور المدفعجية في أن يكون هذا الفوز نقطة تحول حقيقية في مسار الفريق نحو حلم اللقب الأول منذ عام 2004 حين توج الفريق بقيادة المدرب الفرنسي الأسطوري أرسين فينجر.

مواجهة تشيلسي لن تكون سهلة فالفريق الأزرق يسعى هو الآخر لتعزيز موقعه في المربع الذهبي ما يعني أن المباراة قد تتحول إلى صراع تكتيكي مفتوح خاصة في ظل امتلاك الطرفين عناصر هجومية قادرة على حسم اللقاء بلحظة إبداع.

مانشستر سيتي.. خبرة البطل في مطاردة القمة

في المقابل يقف مانشستر سيتي على بعد خمس نقاط من الصدارة مع امتلاكه مباراة مؤجلة قد تغير ملامح المنافسة.

كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا تدرك أن السباق لم يحسم بعد وأن الأسابيع المقبلة قد تحمل الكثير من التقلبات.

جوارديولا شدد على أن فريقه لن يستسلم أبداً في إشارة واضحة إلى ثقافة الفوز التي ترسخت داخل النادي خلال السنوات الأخيرة.

السيتي يدخل مواجهته أمام ليدز يونايتد وعينه على تقليص الفارق خاصة أن مواجهة مباشرة أمام آرسنال تلوح في الأفق خلال شهر أبريل وقد تكون فاصلة في تحديد هوية البطل.

الفريق السماوي يعتمد على عمق تشكيلته وخبرات لاعبيه في التعامل مع ضغط المراحل الحاسمة وهي ميزة كثيراً ما صنعت الفارق لصالحه في الأمتار الأخيرة من سباق الدوري.

توتنهام في مأزق.. ومعركة النجاة تشتعل

الوضع يبدو أكثر تعقيدا بالنسبة لتوتنهام الذي يعيش فترة صعبة قد تضعه في دائرة الخطر فالمدرب المؤقت إيجور تودور تسلم المهمة في توقيت حرج بعد سلسلة نتائج سلبية أفقدت الفريق الكثير من الثقة.

الخسارة الثقيلة أمام آرسنال زادت الضغوط وأصبح الفريق مطالبا برد فعل سريع عندما يواجه فولهام وتوتنهام يقف على مقربة من مناطق الهبوط وأي تعثر جديد قد يعقد الحسابات أكثر في الأسابيع الأخيرة.

مانشستر يونايتد يراهن على الانتفاضة

في صراع المراكز الأوروبية يواصل مانشستر يونايتد محاولاته لتأمين مركزه الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا فالفريق يعيش فترة إيجابية تحت قيادة مدربه الحالي مايكل كاريك حيث تحسنت النتائج والأداء بشكل ملحوظ.

مواجهة كريستال بالاس تمثل اختبارا جديدا لطموحات الشياطين الحمر في ظل مطاردة تشيلسي وليفربول له في جدول الترتيب.

ليفربول ومباريات لا تقبل التفريط

من جانبه يستضيف ليفربول نظيره وست هام يونايتد في لقاء مهم لأصحاب الأرض الساعين للعودة بقوة إلى سباق المراكز الأربعة الأولى وأي نتيجة سلبية قد تعني اتساع الفارق وصعوبة تعويضه لاحقاً.

كما تشهد الجولة مواجهات أخرى لا تقل أهمية أبرزها لقاء نيوكاسل يونايتد أمام إيفرتون ومواجهة برايتون مع نوتنجهام فورست في صراع متواصل لتحسين المواقع والهروب من مناطق الخطر.