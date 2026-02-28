ليفربول يصطدم بوست هام في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول، بقيادة المدير الفني آرني سلوت، لخوض مواجهة قوية مساء السبت أمام نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

الأنفيلد يحتضن المواجهة المرتقبة

تقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل الريدز، حيث يطمح أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار مهم في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. وتشكل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة في ظل سعي كل منهما لتحقيق أهدافه المختلفة في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 46 نقطة، ويسعى لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. في المقابل، يعاني وست هام هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، ما يجعله في صراع مباشر للهروب من مراكز الهبوط.

طموحات متباينة قبل صافرة البداية

يسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاث لتعزيز آماله الأوروبية، خاصة مع اشتداد المنافسة على المربع الذهبي. أما وست هام، فيدرك صعوبة المواجهة خارج أرضه، لكنه يتمسك بالأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرص بقائه في الدوري الممتاز.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة