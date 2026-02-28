قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
رياضة

ليفربول يصطدم بوست هام في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول، بقيادة المدير الفني آرني سلوت، لخوض مواجهة قوية مساء السبت أمام نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

الأنفيلد يحتضن المواجهة المرتقبة

تقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل الريدز، حيث يطمح أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار مهم في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. وتشكل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة في ظل سعي كل منهما لتحقيق أهدافه المختلفة في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 46 نقطة، ويسعى لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. في المقابل، يعاني وست هام هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، ما يجعله في صراع مباشر للهروب من مراكز الهبوط.

طموحات متباينة قبل صافرة البداية

يسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاث لتعزيز آماله الأوروبية، خاصة مع اشتداد المنافسة على المربع الذهبي. أما وست هام، فيدرك صعوبة المواجهة خارج أرضه، لكنه يتمسك بالأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرص بقائه في الدوري الممتاز.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة

ليفربول اخبار الرياضة الدورى الانجليزى كوره عالمية

