قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: الجيش الأمريكي بدأ عملية قتالية كبيرة في إيران

ترامب
ترامب
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن الجيش الأمريكي بدأ عملية قتالية كبيرة في إيران.


وأضاف ترامب، أن إيران لا يمكنها أبدا امتلاك سلاح نووي، وهدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني.


وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن إحدى الضربات التي شنتها تل أبيب في العاصمة الإيرانية طهران استهدفت منطقة يقع فيها مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجومًا مشتركًا ضد إيران اليوم السبت، حسبما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.


وفي سياق متصل.. ذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أنه سمع دوي ثلاثة انفجارات ضخمة في وسط طهران اليوم.


وجاء الهجوم بعد أشهر من تصاعد التوترات الإقليمية وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم.


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن صباح اليوم، أن إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا ضد إيران.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا ضد إيران.


وعقب الإعلان عن انطلاق الهجوم.. وقع وزير الدفاع الإسرائيلي على أمر خاص يقضي بفرض حالة طوارئ خاصة وفورية في الجبهة الداخلية بجميع أنحاء إسرائيل، حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.


ودعا كاتس الإسرائيليين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات والبقاء في الأماكن المحمية.


وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة ضد إسرائيل في الوقت القريب.

ترامب الجيش الأمريكي إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

كواكب

لوحة سماوية نادرة.. اصطفاف استثنائي لـ6 كواكب يزين السماء

الفنانة كيتي

بعد وفاتها.. قرار وزاري أنهى مشوار الفنانة كيتي في مصر

أسعار الذهب

توقعات صادمة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. ماذا سيحدث؟

بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد