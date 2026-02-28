قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم "السبت"، بدء عملية عسكرية جديدة ضد إسرائيل حملت اسم «الوعد الصادق 4»، وذلك ردًا على «العدوان الأمريكي-الإسرائيلي»، الذي بدأ فجر اليوم، بحسب ما بثه التلفزيون الإيراني.

وقال الحرس الثوري في بيانه، إن «الموجة الأولى من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة واسعة النطاق انطلقت باتجاه الأراضي المحتلة»، مؤكدًا أن العملية تأتي «ردًا على العدوان المجرم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

ولم تعلن طهران حتى الآن حصيلة دقيقة لعدد الصواريخ أو المسيّرات المشاركة في الموجة الأولى.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

وأكد الجيش أن «أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديدات»، مشيرًا إلى إرسال تحذيرات مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، مع تفعيل صفارات الإنذار في عموم الأراضي الإسرائيلية.

«زئير الأسد»… الاسم الإسرائيلي للعملية

كانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أن عمليتها العسكرية الجارية ضد إيران تحمل اسم «زئير الأسد»، في إشارة إلى رد عسكري واسع يستهدف — وفق تصريحات رسمية — «تحييد التهديدات الصاروخية والقدرات التي تهدد أمن الدولة». ويأتي هذا التطور بعد ساعات من ضربات إسرائيلية-أمريكية طالت مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

يأتي إطلاق «الوعد الصادق 4» امتدادًا لسلسلة عمليات سابقة استخدمت فيها طهران تسمية «الوعد الصادق» في سياق الرد على ضربات إسرائيلية. ويخشى مراقبون من أن يؤدي تبادل الضربات الحالي إلى اتساع رقعة المواجهة إقليميًا، خاصة مع استمرار تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل ورفع مستوى الجاهزية في عدة دول مجاورة.

ومع استمرار الموجات الصاروخية والتحذيرات المدنية، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، في ظل دعوات دولية عاجلة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

