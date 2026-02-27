الإصابة تبعد نجم ليفربول عن مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

سيغيب صانع لعب ليفربول فلوريان فيرتز عن مواجهة فريقه أمام وست هام يونايتد غدا السبت، وقال المدرب آرني سلوت إنه لا يعرف بعد موعد جاهزية الدولي الألماني للعودة إلى الملاعب.

كان فيرتز قد تعرض لإصابة في الظهر أثناء الإحماء قبل مواجهة نوتنجهام فورست مطلع الأسبوع الجاري، وأوضح سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن غياب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يعد ضربة موجعة لفريقه الذي يسعى لمواصلة عروضه الإيجابية في الفترة الأخيرة.

وانضم فيرتز إلى ليفربول قادما من باير ليفركوزن في يونيو ، في صفقة قياسية للنادي بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (134.64 مليون دولار)، إضافة إلى 16 مليون جنيه إسترليني كحوافز محتملة.

وبعد بداية متواضعة، استعاد فيرتس مستواه قبل الإصابة، مسجلا ستة أهداف ومقدما سبعة تمريرات حاسمة هذا الموسم، ليصبح الخيار المفضل لسلوت في مركز "الرقم 10" خلف المهاجم.

ولدى سؤاله عن الجدول الزمني لعودة اللاعب، رد سلوت قائلا "لا، في الوقت الحالي لا يوجد. عادة عندما أقول ذلك أكون أعرف الإجابة لكنني لا أرغب في الإفصاح عنها… لكن الآن، بصراحة، لا أعرف. إنه أمر مؤسف حقا… إنها خيبة أمل له، ولنا أيضا لأنه كان يقدم أداء رائعا مؤخرا".

وفي أخبار أكثر إيجابية للنادي، قال سلوت إن الظهير الأيمن جيريمي فريمبونج قد يعود للمشاركة بعد غياب استمر شهرا بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.