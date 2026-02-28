الحرب تشتعل| إيران تهاجم تل أبيب بالصواريخ.. وإسرائيل تستدعي 20 ألف جندي

استدعى جيش الاحتلال نحو 20 ألف جندي احتياط، معظمهم من سلاح الجو الإسرائيلي، ومديرية المخابرات، وقيادة الجبهة الداخلية، والبحرية ، في خضم العملية ضد إيران.

وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن جنود الاحتياط سينضمون إلى نحو 50 ألف جندي احتياطي في الخدمة حاليًا.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعبئة قوات الاحتياط في جميع الوحدات، بما في ذلك القوات التي سيتم نشرها على طول الحدود اللبنانية والسورية.

وأفادت صحيفة ها آرتس العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق على الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد".

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لوكالة رويترز إن العملية الإسرائيلية ضد إيران يوم السبت نُسّقت مع الولايات المتحدة.

وشنت إيران هجمات صاروخية ضد دولة الاحتلال، التي أغلقت مجالها الجوي ودوت صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل.