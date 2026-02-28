قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الحرب تشتعل| إيران تهاجم تل أبيب بالصواريخ.. وإسرائيل تستدعي 20 ألف جندي

ناصر السيد

استدعى جيش الاحتلال نحو 20 ألف جندي احتياط، معظمهم من سلاح الجو الإسرائيلي، ومديرية المخابرات، وقيادة الجبهة الداخلية، والبحرية ، في خضم العملية ضد إيران.

وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن جنود الاحتياط سينضمون إلى نحو 50 ألف جندي احتياطي في الخدمة حاليًا.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعبئة قوات الاحتياط في جميع الوحدات، بما في ذلك القوات التي سيتم نشرها على طول الحدود اللبنانية والسورية.

وأفادت صحيفة ها آرتس العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق على الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد".

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لوكالة رويترز إن العملية الإسرائيلية ضد إيران يوم السبت نُسّقت مع الولايات المتحدة.

وشنت إيران هجمات صاروخية ضد دولة الاحتلال، التي أغلقت مجالها الجوي ودوت صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل.

الحرب تشتعل إيران تهاجم تل أبيب بالصواريخ 20 ألف جندي إحتياطي إسرائيل الحدود اللبنانية والسورية

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

