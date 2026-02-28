قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رياضي مصري يتحدى جبل موسى استعدادًا لتسجيل رقم قياسي عالمي موثق

راضي
راضي
ياسمين تيسير

يستعد الرياضي المصري راضي أحمد المتخصص في الأداء الرياضي لخوض تحدٍ استثنائي على جبل موسى بجنوب سيناء خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس في إطار التحضير لمحاولة تسجيل رقم قياسي عالمي موثق ضمن موسوعة Guinness World Records.

يهدف راضي إلى تسجيل الرقم القياسي لأول مرة بطريقة رسمية وفق المعايير والقواعد الصارمة للموسوعة لتضمن الشفافية والمصداقية وتحويل الإنجاز من محاولة فردية إلى إنجاز عالمي معترف به دوليًا. 

ويؤكد راضي أن الرقم قد يسجل باسم شخص لكن التجربة الحقيقية تسجل في وعي الإنسان: الرقم القياسي قد يسجل باسم شخص لكن التجربة الحقيقية تسجل في الوعي.”

يبلغ ارتفاع جبل موسى 2,285 مترًا فوق سطح البحر ويتميز بمسارات صعود حادة تضم آلاف الدرجات الحجرية ما يجعله تحديًا بدنيًا وتنظيميًا حقيقيًا.

وتتطلب عملية الصعود تخطيطًا دقيقًا والالتزام بالمسار المحدد خاصة مع الظروف المناخية المتقلبة وانخفاض درجات الحرارة ليلًا

وتتضمن رحلة راضي تجربة متكاملة للجبل تشمل الصعود وفق خطة مدروسة التخييم وسط طبيعة سيناء والتفاعل مع المكان باحترام لتاريخه وبيئته. ويرى راضي أن الهدف من التجربة هو الاندماج مع المكان وليس استهلاكه معتبرًا الجبل مساحة للتأمل والانضباط والوعي وليس مجرد مسار رياضي.

وفي إطار الاهتمام بالاستدامة خصص راضي يومًا كاملًا للاهتمام بالبيئة وحماية الجبل يتضمن جمع المخلفات وترك المكان أفضل مما كان عليه مؤكدًا أن أي إنجاز حقيقي يجب أن يترك أثرًا إيجابيًا بيئيًا وإنسانيًا.

ويعتبر تحدي جبل موسى خطوة مهمة لراضي أحمد لتقديم نموذج مختلف للتحديات الرياضية يوازن بين الأداء البدني والوعي البيئي والإنساني ويجمع بين الطموح الشخصي والفائدة المجتمعية ليترك أثرًا يتجاوز تسجيل الرقم القياسي نفسه.

