كلاسيكو ألمانيا يشعل الصراع.. دورتموند في مواجهة مصيرية أمام بايرن ميونخ

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك مساء اليوم قمة مرتقبة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الألماني، في كلاسيكو قد يحدد مسار اللقب.

وتمثل المواجهة منعطفًا حاسمًا؛ ففوز دورتموند يعيد الصراع، بينما انتصار بايرن قد يقربه خطوة كبيرة من الاحتفاظ باللقب.

بايرن يدخل المواجهة بثقة كبيرة بعد ضمان التأهل المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري سجل خلالها 11 هدفًا، ما يؤكد استعادة الفريق لقوته الهجومية في توقيت حاسم.

في المقابل، يخوض دورتموند اللقاء تحت ضغط تقليص الفارق البالغ ثماني نقاط عن الصدارة، قبل 11 جولة فقط من النهاية.

ورغم خروجه الأوروبي المؤلم أمام أتالانتا، فإن الفريق لم يتذوق طعم الهزيمة محليًا منذ بداية العام، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لإحياء آماله في المنافسة.