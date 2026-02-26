إعلامي يكشف مفاجأة بشأن اللاعب محمد شريف.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب محمد شريف نجم الأهلي.

محمد شريف

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: لم نتطرق لمصير محمد شريف حاليا واللاعب تلقى عدة عروض في يناير وتم رفضها".

وكان قد احتفل محمد شريف نجم الأهلي، بـ عيد ميلاد ابنته، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشارك محمد شريف، صورة له برفقة ابنته، وعلق عليها: “كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي، وسنة سعيدة عليكي يا حياتي، وربنا يخليكي ليا يا روح قلبي، ويا رب أشوفك أحسن واحدة في الدنيا يا حبيبة بابي، ويخليكي ليا يا حياتي، Happy birthday princess Calia”.