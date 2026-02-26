ولاء الشريف تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة ولاء الشريف متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ولاء الشريف

ظهرت ولاء الشريف في الصورة بإطلالة شتوية متميزة نالت إعجاب متابعيها.

يشار إلى أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كل من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كل من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.