أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
طه جبريل

فن وثقافة

أسكنه الله فسيح جناته.. محمد محمود ينعى والد مي عمر

ميرنا محمود

نعي الفنان محمد محمود  والد الفنانة مي عمر السيد عمر بدر أبو هاني، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس.

وكتب محمد محمود عبر فيسبوك: "خالص العزاء للفنانة مي عمر في وفاة والدها، أسكنه الله فسيح جناته".

أعلن المخرج محمد سامي عن موعد عزاء والد زوجته الفنانة مي عمر الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقال محمد سامي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عزاء والد زوجتى (عمر بدر أبو هانى ) يوم الجمعة الموافق ٢٧ فبراير بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ، نسألكم الفاتحة و الدعاء".

ونشر المخرج محمد سامي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه وفاة والد زوجته مي عمر.

وقال محمد سامي : إن لله وإن إليه راجعون،  والد زوجتى ( عمر بدر أبو هانى) في ذمة الله ، نسألكم الفاتحة و الدعاء ، و أشهد الله أنه كان رجل محترم مهذب طيب القلب ، لما أرى منه إلا الخير و الحب.

وتقدم الفنانة مي عمر مسلسل الست موناليزا، من بطولة أحمد مجدي، سوسن بدر، حازم إيهاب، إنجي المقدم، شيماء سيف، سلوى محمد علي، مصطفى عماد، محمود عزب، محمد محمود، جوري بكر، وذلك تحت قيادة المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج محمد علي.

مي عمر وفاه والد مي عمر محمد محمود الفنانه مي عمر

