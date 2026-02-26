قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أمين رياضة الشيوخ مشيدا بكلية القرآن الكريم: قرار تاريخي يعزز ريادة مصر في خدمة كتاب الله

نشأت أبو حته
نشأت أبو حته
محمد الشعراوي

ثمّن النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، قرار مجلس الوزراء بإنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بـ جامعة الأزهر بالقاهرة بدءًا من العام الدراسي 2026/2027، مؤكدًا أن القرار يعكس إرادة الدولة في ترسيخ مكانة مصر كمنارة علمية رائدة في علوم القرآن والدراسات الشرعية.

وأكد أبو حتة أن إنشاء كلية متخصصة في القراءات وعلوم القرآن يمثل خطوة استراتيجية تعزز تطوير التعليم الأزهري، وتفتح آفاقًا جديدة لإعداد كوادر علمية قادرة على حمل رسالة الوسطية ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة بخطاب علمي رصين.

وأشار إلى أن القرار يعزز الدور التاريخي لـ الأزهر الشريف في نشر المنهج الوسطي المعتدل، ويؤكد استمرار الدولة في دعم المؤسسات الدينية والتعليمية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الوعي وصناعة الإنسان.

وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن إنشاء الكلية للبنين والبنات يعكس رؤية شاملة لتوسيع فرص التعليم المتخصص، وتمكين الباحثين والدارسين من التعمق في علوم القراءات، بما يسهم في تخريج جيل جديد من العلماء والدعاة المؤهلين علميًا ومنهجيًا.

وشدد على أن القرار ليس مجرد توسع تعليمي، بل خطوة مؤثرة في حماية الهوية الثقافية والدينية، وتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ ريادة مصر عالميًا في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

