عضو البرلمان الأوكراني: المفاوضات وحدها لن تُنهي الحرب

قالت ماريا إينوفا عضو البرلمان الأوكراني، إنّ المفاوضات بمفردها لن تُنهي الحرب، مشددة على أن نتائجها تعتمد على عوامل أخرى، من بينها قدرة أوكرانيا على ممارسة الضغط المناسب على روسيا.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي ياسر رشدي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ موسكو يجب أن تُجبر على وضع مفاوضات حقيقية على الطاولة والانخراط فيها بجدية، لافتةً، إلى أن أي مفاوضات تُجرى في ظل ضعف أوكراني لن تؤتي ثمارها، بينما يمكن أن تحقق نتائج إذا كانت كييف في موقع قوة يمكّنها من الضغط.

وتابعت، أن الدبلوماسية مهمة، غير أن السلام المستدام ينبغي أن يُبنى في إطار أوروبي، مع ضرورة أن تمارس الدول القادرة ضغطاً على موسكو للتأثير في المعادلة الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل يشمل أيضاً الدول الأوروبية، مؤكدة أهمية الاتحاد والوحدة عبر الأطلسي في هذه المرحلة.

وشددت على أن المسألة تتعلق بنجاة أوكرانيا، وأن دعمها ليس عملاً خيرياً فقط بل واجب في الوقت ذاته، معتبرة أن بلادها تحارب من أجل استعادة الاستقرار العالمي.

وأكدت ضرورة توفير ضمانات أوروبية قائمة على المعايير الديمقراطية والاستقرار والردع، محذرة من أن غياب الإطار الصحيح قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

ولفتت، إلى أن روسيا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها وألا تجعل المفاوضات مجرد إجراء صوري فيما تواصل قتل الأوكرانيين وتدمير البنى التحتية.

