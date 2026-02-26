قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عضو البرلمان الأوكراني: المفاوضات وحدها لن تُنهي الحرب

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت ماريا إينوفا عضو البرلمان الأوكراني، إنّ المفاوضات بمفردها لن تُنهي الحرب، مشددة على أن نتائجها تعتمد على عوامل أخرى، من بينها قدرة أوكرانيا على ممارسة الضغط المناسب على روسيا.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي ياسر رشدي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ موسكو يجب أن تُجبر على وضع مفاوضات حقيقية على الطاولة والانخراط فيها بجدية، لافتةً، إلى أن أي مفاوضات تُجرى في ظل ضعف أوكراني لن تؤتي ثمارها، بينما يمكن أن تحقق نتائج إذا كانت كييف في موقع قوة يمكّنها من الضغط.

وتابعت، أن الدبلوماسية مهمة، غير أن السلام المستدام ينبغي أن يُبنى في إطار أوروبي، مع ضرورة أن تمارس الدول القادرة ضغطاً على موسكو للتأثير في المعادلة الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل يشمل أيضاً الدول الأوروبية، مؤكدة أهمية الاتحاد والوحدة عبر الأطلسي في هذه المرحلة.

وشددت على أن المسألة تتعلق بنجاة أوكرانيا، وأن دعمها ليس عملاً خيرياً فقط بل واجب في الوقت ذاته، معتبرة أن بلادها تحارب من أجل استعادة الاستقرار العالمي.

وأكدت ضرورة توفير ضمانات أوروبية قائمة على المعايير الديمقراطية والاستقرار والردع، محذرة من أن غياب الإطار الصحيح قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

ولفتت، إلى أن روسيا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها وألا تجعل المفاوضات مجرد إجراء صوري فيما تواصل قتل الأوكرانيين وتدمير البنى التحتية.
 

