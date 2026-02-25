روسيا تقلص اعتمادها على إيرادات النفط والغاز

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن روسيا تقلص تدريجيا اعتمادها على إيرادات النفط والغاز، متوقعا أن تشكل هذه الإيرادات أقل من 20% من الموازنة في عام 2026.





وقال الوزير الروسي في مقابلة مع "قناة روسيا 24" اليوم الأربعاء: "نحن نميل بشكل أقل فأقل إلى الاعتماد على الهيدروكربونات وإيرادات النفط والغاز، وستكون حصة هذه الإيرادات هذا العام أقل من 20".





وتعمل روسيا منذ سنوات على تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على موارد الطاقة، وبالنسبة لعام 2025، أظهرت تقديرات أولية أن إجمالي إيرادات الموازنة الروسية في العام الماضي بلغ حوالي 37.284 تريليون روبل (نحو 484 مليار دولار)، منها 28.807 تريليون روبل (حوالي 77%) من الإيرادات غير النفطية والغازية، بينما بلغت الإيرادات النفطية والغازية 8.477 تريليون روبل.