برلماني: مبادرة أبواب الخير نموذج متكامل لتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرة أبواب الخير تمثل نموذجا متقدما لسياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المبادرة تعكس فلسفة التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

وقال «محسب» إن المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تزداد احتياجات الأسر الأكثر احتياجا إلى الدعم الغذائي، وهو ما تعمل الدولة على تلبيته من خلال برامج مستدامة لا تقتصر على تقديم المساعدات العاجلة فقط، لكنها تمتد لترسيخ منظومة متكاملة للأمان الاجتماعي، لافتا إلى أن إطلاق المبادرة تحت مظلة صندوق تحيا مصر يعزز من كفاءة توجيه الموارد إلى مستحقيها بدقة، اعتمادا على قواعد بيانات مدققة تضمن تحقيق العدالة في التوزيع.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة تستهدف توفير ملايين الوجبات وكميات كبيرة من المواد الغذائية الجافة، بما يسهم في سد جزء مهم من احتياجات الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم، موضحا أن مشاركة عدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تنفيذ المبادرة يعكس قوة البنية المؤسسية للعمل الاجتماعي في مصر وقدرته على تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

وتابع «محسب» قائلا:" كما أن إطلاق قوافل المساعدات وتوزيعها على المحافظات المختلفة يمثل توجها مهما نحو اللامركزية في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجا، خاصة في القرى والمناطق البعيدة" ، مؤكدا أن إشراك العديد من الجهات مثل الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ويعزز مفهوم التكافل الوطني.

وأكد النائب أيمن محسب أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بملف الدعم الاجتماعي باعتباره أحد ركائز الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة تحديات الحياة اليومية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.