عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مبادرة أبواب الخير نموذج متكامل لتعزيز الحماية الاجتماعية

الدكتور أيمن محسب
حسن رضوان

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرة أبواب الخير تمثل نموذجا متقدما لسياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المبادرة تعكس فلسفة التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

وقال «محسب» إن المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تزداد احتياجات الأسر الأكثر احتياجا إلى الدعم الغذائي، وهو ما تعمل الدولة على تلبيته من خلال برامج مستدامة لا تقتصر على تقديم المساعدات العاجلة فقط، لكنها تمتد لترسيخ منظومة متكاملة للأمان الاجتماعي، لافتا إلى أن إطلاق المبادرة تحت مظلة صندوق تحيا مصر يعزز من كفاءة توجيه الموارد إلى مستحقيها بدقة، اعتمادا على قواعد بيانات مدققة تضمن تحقيق العدالة في التوزيع.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة تستهدف توفير ملايين الوجبات وكميات كبيرة من المواد الغذائية الجافة، بما يسهم في سد جزء مهم من احتياجات الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم، موضحا أن مشاركة عدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تنفيذ المبادرة يعكس قوة البنية المؤسسية للعمل الاجتماعي في مصر وقدرته على تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

وتابع  «محسب» قائلا:" كما أن  إطلاق قوافل المساعدات وتوزيعها على المحافظات المختلفة يمثل توجها مهما نحو اللامركزية في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجا، خاصة في القرى والمناطق البعيدة" ، مؤكدا أن إشراك العديد من الجهات مثل الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ويعزز مفهوم التكافل الوطني.

وأكد النائب أيمن محسب أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بملف الدعم الاجتماعي باعتباره أحد ركائز الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة تحديات الحياة اليومية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

النائب أيمن محسب أبواب الخير الحماية الاجتماعية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب الشئون الاقتصادية مبادرة أبواب الخير

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد لـ"حبر سري": تطبيق "الرأي والرأي الآخر" ضرورة لإصلاح الإعلام ومواجهة القنوات المعادية

حالة الطقس في مصر

الطقس غدا.. أمطار متفرقة تضرب عددا من المحافظات والأجواء باردة

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

تعاون مصري - عماني جديد في تدوير مخلفات أشجار الموز وإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

بالصور

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

لعزومات رمضان.. دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

