رئيس رياضة البرلمان يشارك في ليلة رمضانية بحضور محافظ الإسكندرية

شارك النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب في حفل الإفطار الذي نظمه محمد مصيلحي عضو مجلس النواب لجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية في أجواء رمضانية .

وشهد حفل الإفطار حضور كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة على رأسهم الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي - والذي شغل سابقاً محافظ الإسكندرية ورئيس جامعة الإسكندرية - وأيمن عطية محافظ الإسكندرية .

وشهد حفل الإفطار حضور نواب مختلف الأحزاب سواء أحزاب الموالاة أو المعارضة "مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة والعدل" ليرسلوا رسالة مفادها العمل لخدمة المواطن في محافظة الإسكندرية.