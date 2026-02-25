قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في المسلسل والواقع.. مي عمر تريند بسبب وفاة والدها مرتين

مي عمر
مي عمر
رشا عوني

يتصدر اسم الفنانة مي عمر محركات البحث والتريند على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد وفاة والدها اليوم بعد معاناة مع المرض.

وما بين معاناة في الدراما ومعاناة في الحقيقة، تعيش مي عمر ظرف صعب وفاة والدها اليوم التذي كانت تربطه به علاقة قوية ورافقته في رحلة مرضه الأخيرة.

مفارقة في حياة مي عمر.. وفاة والدها الحقيقي بعد 24 ساعة من موت والدها في الدراما | المصري اليوم

معاناة الست موناليزا

وعلى صعيد الدراما، تتألق مي عمر في مسلسلها الجديد الست موناليزا الذي ينافس بقوة في مارثون دراما رمضان، حيث تعاني البطلة من الحلقة الأولى من حياة صعبة وظروف إجتماعية غير متوقعة ، جعلها تتصدر التريند منذ أول يوم رمضان وتعاطف الجماهير معها بسبب ما تعانيه خلال حلقات المسلسل.

ومن المفارقات الغير متوقعة، وفاة والد مي عمر خلال أحداث مسلسل الست موناليزا ، وبعد ساعات من عرض هذه الحلقة، توفي والد مي عمر في الحقيقة ، وهو ما دفع جمهورها للإشارة إلى المفارقة بين الواقع والحقيقة.

وتجسد مي عمر في "الست موناليزا" شخصية فتاة بسيطة تواجه تحديات عائلية واجتماعية معقدة، وتتغير حياتها بعد سلسلة من الأزمات، أبرزها تجربة زواج غير ناجحة.

مى عمر فى خطر.. الجمهور يتفاعل مع أحداث «الست موناليزا»

الواقع أقسى بكثير

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها بعض التعليقات والمواقف الصعبة التي حدثت مع متابعيها، وذلك بعد عرض مسلسلها الجديد "الست موناليزا" الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان الجاري 2026 .

ونشرت مي صور التعليقات عبر "فيسبوك"، وكتبت:" للأسف الواقع أقسى كتير مما يعرض".

وفاة والد مي عمر

وأعلن اليوم المخرج محمد سامى خبر وفاة والد مي عمر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : «إن لله وإن إليه راجعون، والد زوجتى (عمر بدر أبو هاني) فى ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء، وأشهد الله أنه كان رجلًا محترمًا مهذبًا طيب القلب، لم أرَ منه إلا الخير والحب».

مي عمر تكشف أسباب اعتزال محمد سامي.. وخططه المقبلة

مي عمر تنعي والدها

ونعت مي عمر والدها المتوفي عبر فيسبوك قائلة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي الغالي (عمر بدر أبو هاني) الذي وافته المنية اليوم، اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

جنازة والد مي عمر

وأقيمت جنازة الراحل والد مي عمر بعد صلاة العصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني حضور الجنازة، وعلى رأسهم فريق عمل مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر في رمضان الحالي.


 

