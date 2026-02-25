نقابة الممثلين تنعى والد الفنانة مي عمر

نعت نقابة المهن التمثيلية في بيان، والذ الفنانة مي عمر، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان: تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى والد الفنانة مي عمر، الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة وابنته الصبر والسلوان.

وتابع البيان : وتتقدم النقابة بخالص التعازي والمواساة إلى الفنانة مي عمر وجميع أفراد أسرتها في هذا المصاب الأليم ، إنا لله وإنا إليه راجعون، نقابة المهن التمثيلية.

ويعرض لمي عمر حاليًا مسلسل الست موناليزا ، والذي تدور احداثه في اطار إجتماعي.

مسلسل الست موناليزا، من بطولة مي عمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، حازم إيهاب، إنجي المقدم، شيماء سيف، سلوى محمد علي، مصطفى عماد، محمود عزب، محمد محمود، جوري بكر، تحت قيادة المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج محمد علي