محمد شريف يهنئ افشة بعيد ميلاده.. ماذا قال ؟

احتفل محمد شريف نجم الأهلي، بـ عيد زميلة اللاعب محمد مجدي أفشة، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

عبد ميلاد افشة

وشارك محمد شريف، صورة له برفقة افشة من داخل التتش، وعلق عليها: “كل سنة وانت طيب ياحبيبي ".

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.