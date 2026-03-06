حسين الشحات لـ أفشة: كل سنة وانت طيب يا أخويا

حرص نجم الأهلي حسين الشحات على تهنئة محمد مجدي أفشة، لاعب الاتحاد السكندري بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وشارك حسين الشحات صوره برفقة أفشة و علق كاتبا:كل سنه و انت طيب يا أخويا.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.