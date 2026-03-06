ثنائي الأهلي والزمالك الأبرز.. إقصاء الحرس القديم لمنتخب تونس قبل المونديال

يستعد منتخب تونس للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة، حيث أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب تونس لكرة القدم في المجموعة السادسة إلى جانب منتخب هولندا لكرة القدم ومنتخب اليابان لكرة القدم، إضافة إلى الفائز من الملحق الأوروبي الذي يضم منتخبات منتخب أوكرانيا لكرة القدم ومنتخب بولندا لكرة القدم ومنتخب السويد لكرة القدم ومنتخب ألبانيا لكرة القدم.

وقرر صبري لموشي المدير الفني لمنتخب تونس إجراء ثورة شاملة في القائمة القادمة لـ نسور قرطاج قبل المشاركة فى مونديال 2026.

وبحسب تقارير إعلامية فإن صبري لموشيه مدرب منتخب تونس يستعد لتوجيه الدعوة لعدد كبير من اللاعبين المحترفين في مختلف الخطوط، سواء أسماء جديدة أو لاعبين تم استدعاؤهم سابقًا دون أن يحصلوا على فرصتهم الحقيقية.

وشددت التقارير علي أنه سيتم الإستغناء نهائيًا عن 80% من الحرس القديم إما بسبب تقدّمها في السن أو لعدم تقديم الإضافة المرجوة مع المنتخب.

وجاءت أبرز الأسماء من الحرس القديم المقرر الإستغناء عنهم بقرار من صبري لموشيه مدرب تونس على النحو التالي: نادر الغندري وياسين مرياح ونعيم السليتي وسيف الدين الجزيري وعلي معلول وحازم المستوري.