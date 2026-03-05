قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
منتخب تونس يتلقى دفعة قوية قبل مونديال 2026 بعد اعتماد أهلية راني خضيرة

إسلام مقلد

تلقى منتخب تونس لكرة القدم دفعة معنوية مهمة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، بعد إعلان رسمي يؤكد أحقية أحد اللاعبين المحترفين في أوروبا في تمثيل "نسور قرطاج" خلال المرحلة المقبلة.

وجاء الخبر السار بعد أن أعلنت الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللاعب راني خضيرة بات مؤهلًا بشكل رسمي للدفاع عن ألوان المنتخب التونسي، عقب اعتماد تغيير انتمائه الرياضي.

المحكمة المختصة 

وأوضح الاتحاد التونسي في بيانه أن المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الرياضية التابعة لـالاتحاد الدولي لكرة القدم صادقت بشكل رسمي على طلب تغيير الجنسية الرياضية للاعب، ليصبح مؤهلًا لتمثيل المنتخب التونسي في الاستحقاقات الدولية القادمة.

وأشار البيان إلى أنه عقب الموافقة على الطلب المقدم من الاتحاد التونسي، جرى إخطار كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذلك الاتحاد الألماني لكرة القدم بالقرار الرسمي، تمهيدًا لاعتماد اللاعب ضمن قائمة المنتخبات التونسية في الفترة المقبلة.

مجموعة تونس

ويأتي هذا التطور في توقيت مهم للمنتخب التونسي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة، حيث أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب تونس لكرة القدم في المجموعة السادسة إلى جانب منتخب هولندا لكرة القدم ومنتخب اليابان لكرة القدم، إضافة إلى الفائز من الملحق الأوروبي الذي يضم منتخبات منتخب أوكرانيا لكرة القدم ومنتخب بولندا لكرة القدم ومنتخب السويد لكرة القدم ومنتخب ألبانيا لكرة القدم.

راني خضيرة

ويبلغ راني خضيرة من العمر 32 عامًا، ويُعد من اللاعبين أصحاب الخبرة في الملاعب الأوروبية، حيث وُلد في مدينة شتوتجارت الألمانية، وسبق له اللعب في صفوف أندية عدة في الدوري الألماني، أبرزها لايبزيج وأوجسبورج، قبل أن ينضم لاحقًا إلى فريق يونيون برلين.

كما يحظى اللاعب بارتباط عائلي معروف في عالم كرة القدم، إذ يعد الشقيق الأصغر للنجم الدولي السابق سامي خضيرة، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم، والذي حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية.

ومن المتوقع أن يمنح انضمام راني خضيرة قوة إضافية لخط وسط المنتخب التونسي في الفترة المقبلة، خاصة مع الخبرات الكبيرة التي اكتسبها اللاعب من مشاركاته المتعددة في الدوري الألماني، وهو ما قد يمثل عنصر دعم مهم لنسور قرطاج في مشوارهم المرتقب في مونديال 2026.

