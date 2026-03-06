قبل مواجهة الزمالك والاتحاد.. نجم الأهلي يتصدر ترتيب هدافي الدوري

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في غطار منافسات الجولة 21 في الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك بقيادة معتمد جمال، ترتيب الدوري الممتاز، وفي جعبته 40 نقطة من 18 جولة، وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني فريق بيراميدز الذي يملك 37 نقطة من 18 جولة.

من جانبه، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة من 19 جولة.

ويحتل محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الجمعة.

وشارك تريزيجيه في فوز النادي الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وأحرز منها الهدف الأول.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

1- محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي: 8 أهداف.

2- ناصر ماهر لاعب بيراميدز: 7 أهداف.

3- عدي الدباغ مهاجم الزمالك: 7 أهداف.

4- صديق إيجولا مايسترو سيراميكا كليوباترا: 6 أهداف.

5- صلاح محسن مهاجم المصري: 6 أهداف.

6- علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية: 6 أهداف.

7- أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي: 5 أهداف.

8- فخري لاكاي مهاجم سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.

9- عبد الرحيم دغموم نجم المصري: 5 أهداف.

10- عمر الساعي لاعب المصري: 5 أهداف