قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة الزمالك والاتحاد.. نجم الأهلي يتصدر ترتيب هدافي الدوري

تريزيجيه
تريزيجيه
القسم الرياضي

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في غطار منافسات الجولة 21 في الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك بقيادة معتمد جمال، ترتيب الدوري الممتاز، وفي جعبته 40 نقطة من 18 جولة، وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني فريق بيراميدز الذي يملك 37 نقطة من 18 جولة.

من جانبه، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة من 19 جولة.

ويحتل محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الجمعة.

وشارك تريزيجيه في فوز النادي الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وأحرز منها الهدف الأول.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز 

1- محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي: 8 أهداف.

2- ناصر ماهر لاعب بيراميدز: 7 أهداف.

3- عدي الدباغ مهاجم الزمالك: 7 أهداف.

4- صديق إيجولا مايسترو سيراميكا كليوباترا: 6 أهداف.

5- صلاح محسن مهاجم المصري: 6 أهداف.

6- علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية: 6 أهداف.

7- أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي: 5 أهداف.

8- فخري لاكاي مهاجم سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.

9- عبد الرحيم دغموم نجم المصري: 5 أهداف.

10- عمر الساعي لاعب المصري: 5 أهداف

تريزيجيه الأهلي الزمالك الاتحاد السكندري المقاولون العرب الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترامب يستدعي رجال الدين للدعاء له

بسبب حرب إيران.. ترامب يستدعي رجال الدين للبيت الأبيض للدعاء له

ميسي

خلال استقبال فريق إنتر ميامي.. ترامب يشيد بميسي ويتحدث عن الأهلي المصري| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

ابو تريكة و جمال حمزة

مين الأحرف... خالد الغندور يطرح سؤالا هاما للجماهير

تريزيجيه

قبل مواجهة الزمالك والاتحاد.. نجم الأهلي يتصدر ترتيب هدافي الدوري

خالد طلعت

تعليق ساخر من خالد طلعت على لقاء الزمالك والاتحاد السكندري

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد