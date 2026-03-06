أكد الجيش الإيراني، استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية في إطار الحرب التي اندلعت السبت الماضي بشن إسرائيل وأمريكا هجمات ضد طهران.

كان الحرس الثوري الإيراني، شن هجوما على ناقلة مماثلة في شمال الخليج، ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري قوله اليوم إن ناقلة نفط أمريكية تم استهدافها قرب المياه الكويتية واشتعلت فيها النيران".

وفي نفس السياق، أفاد التلفزيون الإيراني باستهداف سفينة مخالفة أخرى في مضيق هرمز بطائرة مسيرة، مشيرا إلى أن النار اشتعلت فيها.