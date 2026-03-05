الصراع مشتعل على صدارة قائمة هدافي الدوري المصري

انتهت منافسات الجولة ال 20 من منافسات الدوري المصري حيث يتنافس عدد من اللاعبين علي صدارة جدول هدافي البطولة.

ويحتل محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي وعدي الدباغ نجم الزمالك وناصر نجم بيراميدز صدارة هدافي الدوري المصري



قائمة هدافي الدوري المصري حتي الآن :



1ـ تريزيجية نجم الأهلي برصيد 7 أهداف



1ـ ناصر ماهر نجم بيراميدز برصيد 7 أهداف



1ـ عدي الدباغ نجم الزمالك برصيد7 أهداف



2ـ صديق أوجولا نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف



2- صلاح محسن نجم المصري برصيد 6 أهداف



2ـ علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية برصيد 6 أهداف

3ـ فخري لاكاي نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 5 أهداف



3ـ عبد الرحيم دغموم نجم المصري برصيد 5 أهداف



3ـ عمر الساعي نجم المصري برصيد 5 أهداف