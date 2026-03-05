إجراء مفاجئ في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك في الدوري

رصدت إدارة نادي الاتحاد السكندري مكافأة خاصة للاعبي زعيم الثغر من أجل تخطي نظيره فريق الزمالك في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدا، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجوله 21 من بطولة الدورى المصري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدا، الجمعة، في تمام الساعه التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة بعد الفوز في 12 مباراة وتعادل 4 وخسر مباراتين.