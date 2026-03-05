قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يضبط فرزًا عشوائيًا وحرقًا للمخلفات بالوراق .. شاهد
نشرة المرأة والمنوعات | ريجيم النصف الأخير من رمضان.. البيت الأبيض يحسم الجدل حول احمرار رقبة ترامب
بعثه الزمالك تسافر لـ الكونغو يوم 12 مارس
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
رياضة

إجراء مفاجئ في الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك في الدوري

القسم الرياضي

رصدت إدارة نادي الاتحاد السكندري مكافأة خاصة للاعبي زعيم الثغر من أجل تخطي نظيره فريق الزمالك في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدا، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجوله 21 من بطولة الدورى المصري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدا، الجمعة، في تمام الساعه التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة بعد الفوز في 12 مباراة وتعادل 4 وخسر مباراتين.

الزمالك الاتحاد الدوري استاد القاهرة الدولي خوان بيزيرا

