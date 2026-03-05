قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك ينفرد بالصدارة.. وصراع الهدافين يشتعل قبل الجولة 21 من الدوري

عدي الدباغ
عدي الدباغ
منتصر الرفاعي

يشهد الدوري الممتاز حالة من الإثارة الكبيرة مع اقتراب نهاية الدور الأول بعدما أسفرت منافسات الجولة العشرين عن اشتعال المنافسة على صدارة جدول الترتيب إلى جانب احتدام الصراع على لقب هداف البطولة بين عدد من أبرز نجوم المسابقة.

ثلاثي القمة يتصدر قائمة الهدافين

تربع ثلاثة لاعبين على صدارة جدول هدافي الدوري المصري حتى الآن بعدما رفع كل من محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، وناصر ماهر صانع ألعاب الزمالك، وعدي الدباغ مهاجم الفريق الأبيض رصيدهم إلى 7 أهداف لكل منهم، في سباق يبدو مفتوحًا بقوة خلال الجولات المقبلة.

ويأتي خلف الثلاثي المتصدر عدد من اللاعبين الذين يواصلون الضغط في سباق الهدافين، حيث يحتل كل من صديق أوجولا لاعب سيراميكا، وصلاح محسن مهاجم المصري، وعلي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية المركز الثاني برصيد 6 أهداف لكل لاعب.

فيما يتواجد في المركز التالي برصيد 5 أهداف كل من فخري لاكاي لاعب سيراميكا وعبد الرحيم دغموم لاعب المصري، بالإضافة إلى عمر الساعي لاعب الفريق البورسعيدي، ليظل سباق الهدافين مشتعلاً مع استمرار المنافسات.

صراع قوي على المربع الذهبي

لم تقتصر الإثارة على سباق الهدافين فقط بل امتدت أيضًا إلى قمة جدول ترتيب الدوري، حيث شهدت الجولة العشرين اشتعال المنافسة بين فرق المربع الذهبي.

ونجح الزمالك في فض الاشتباك على الصدارة بعد فوزه الثمين على بيراميدز بهدف دون رد ليعزز موقعه في قمة جدول الترتيب بينما تعثر كل من الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في الجولة ذاتها، ليتساووا جميعًا في رصيد النقاط.

وأصبح الثلاثي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا يملكون 37 نقطة لكل فريق ما يزيد من سخونة المنافسة مع اقتراب نهاية الدور الأول من المسابقة.

الزمالك يغرد منفردًا في الصدارة

واصل الزمالك عروضه القوية في الدوري هذا الموسم، لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه في سباق القمة.

وخاض الفريق الأبيض حتى الآن 18 مباراة في الدوري نجح خلالها في تحقيق الفوز في 12 مواجهة وتعادل في 4 مباريات بينما تلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

وسجل لاعبو الزمالك 31 هدفا ليظهر الفريق بفاعلية هجومية واضحة فيما استقبلت شباكه 12 هدفًا فقط وهو ما يعكس أيضًا الصلابة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق خلال الموسم الحالي.

جولات حاسمة تنتظر المتنافسين

ومع اقتراب نهاية الدور الأول تترقب جماهير الكرة المصرية جولات حاسمة قد تشهد تغييرات كبيرة سواء في صدارة جدول الترتيب أو في سباق الهدافين خاصة مع تقارب المستوى الفني بين الفرق الكبرى واستمرار المنافسة بقوة بين النجوم داخل المستطيل الأخضر.

