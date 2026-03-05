اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جدول مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات.

ويشارك في الدور ربع النهائي 8 فرق، هي: الأهلي، ومصر للتأمين، والشمس، وهليوبوليس، وسبورتنج، والبنك الأهلي، والجزيرة، والصيد، على أن تقام الـ4 مباريات يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري.

ويواجه الأهلي نظيره مصر للتأمين، على صالة مركز شباب الجزيرة، الساعة 8.30 مساءً، ويلتقي الشمس مع هليوبوليس، على صالة نادي الشمس في تمام الساعة 9 مساءً، فيما يصطدم سبورتنج مع البنك الأهلي على صالة نادي سبورتنج في ذات التوقيت.

وتُختتم المواجهات بمباراة تجمع بين الجزيرة والصيد، على صالة مركز شباب الجزيرة، الساعة 10.30 مساءً.