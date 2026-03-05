استبعاد نجم سوبر.. إجراء جديد من توروب بلقاء الأهلي والمقاولون

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الدفع بالظهير الأيمن أحمد عيد فى مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء في إطار الجولة 21 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك إثر تعرض محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي للإجهاد العضلي ما إضطر الجهاز الفني إلي إراحته فى مباراة المقاولون العرب والإستعانة بخدمات أحمد عيد بدلا منه.

وأرجع الجهاز الطبي للنادي الأهلي تفضيله إراحة محمد هاني الظهير الأيمن تجنبا لحدوث أية إصابات تلحق باللاعب.