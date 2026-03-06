قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
نائب محافظ الأقصر يناقش خطة تكاملية لحشد الموارد لدعم حماية المرأة| صور

نائب محافظ الأقصر يحضر اللقاء الحواري لوضع خطة تكاملية لحشد الموارد لدعم حماية المرأة
نائب محافظ الأقصر يحضر اللقاء الحواري لوضع خطة تكاملية لحشد الموارد لدعم حماية المرأة
شمس يونس

عُقد لقاء حواري بمحافظة محافظة الأقصر  بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر،  لتصميم خطة تكاملية لحشد الموارد مع الجهات المتعاونة على مستوى المحافظة،  في إطار مشروع "حماية" الذي تنفذه جمعية القديس منصور بأرمنت بالشراكة مع مؤسسة كير مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تكاتف الجهود وتعزيز خدمات الحماية للمرأة والحد من جميع أشكال العنف ضدها.

جاء اللقاء بمشاركة العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة إسنا، ونيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالأقصر، وفضيلة الشيخ أحمد النحاس مسئول العلاقات العامة بالأزهر الشريف ، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر ،وجعفر وليم رئيس مجلس إدارة جمعية القديس منصور بأرمنت و فايزة غبريال مديرة المشروع .

وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية ورجال الدين وممثلي القطاع الخاص من المعنيين بقضايا الحماية على مستوى المحافظة،  بمركزي إسنا وأرمنت وعدد من قراهما.  .

تناولت كلمات الحضور أهمية حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورجال الدين لدعم قضايا الحماية وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة داخل المجتمع.

وأكد نائب محافظ الأقصر، أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورجال الدين من أجل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الحماية، مشيرا إلى أن حماية المرأة تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة وحقوقها.

وأوضح أن من أبرز القضايا التي تتطلب تكاتف الجميع للتوعية بمخاطرها قضية ختان الإناث، مشددًا على ضرورة استمرار حملات التوعية لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، من خلال دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الدور التوعوي المهم لرجال الدين في تصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشاد بالتعاون المشترك بين مختلف الجهات يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة، يوفر الحماية والدعم للمرأة ويعزز مكانتها داخل المجتمع.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

طريقة عمل الدجاج بالكاري

