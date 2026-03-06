قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر

شمس يونس

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون صباح اليوم في حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز إسنا جنوب  الأقصر .

تلقى مدير امن الاقصر أخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوى ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم،  وبدأت في التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين مجهولي الهوية و تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعرف على هويتهما.

كما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا، معظمهم من محافظة المنيا، بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات واشتباه نزيف بالمخ، وهم أحمد جمعة موسى رمضان 27 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد أبوزيد جمعة 40 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد حمدي محمد 20 سنة اشتباه كسر بالحوض.

وأصيب أيضا محمود صقر محمود 20 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومصاب مجهول الهوية 20 سنة باشتباه نزيف بالمخ، ومصاب مجهول الهوية 23 سنة بكسر مضاعف بالساقين واشتباه نزيف بالمخ، وأحمد شبيب كمال 41 سنة بسحجات وكدمات، وأبانوب بشرى عزيز 37 سنة من محافظة بني سويف بجروح في الوجه.

كما تضمنت قائمة المصابين مصطفى فرج محمود 14 سنة بكسر مفتوح بالقدم اليسرى، ومحمد مبروك إبراهيم 27 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع، وعمار سعد خليل 24 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد حمدي صالح 23 سنة باشتباه كسر بالساق الأيمن والكوع الأيسر، ومحمود فرج محمود 20 سنة بكدمات، وسعيد رشدي سعيد 15 سنة بكدمات.

وعقب الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع التصادم، وجرى فرض كردون أمني لرفع آثار الحادث من الطريق الصحراوي الغربي وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

