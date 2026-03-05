محافظ الأقصر يستقبل طلاب مدرسة فيوتشر الدولية بالطود للتهنئة بتجديد الثقة

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، عددًا من طلاب مدرسة فيوتشر الدولية بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية واستمراره محافظًا للأقصر، إلى جانب التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، أعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة ديوان عام المحافظة ولقاء المحافظ، مقدمين له التهنئة ومتمنين له دوام التوفيق في خدمة أبناء المحافظة واستكمال مسيرة التنمية بها.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بحرص الطلاب على المشاركة المجتمعية والتعبير عن روح الانتماء لمحافظتهم، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات التعليمية في بناء شخصية الطلاب وغرس قيم المواطنة والعمل الجماعي لديهم.

كما وجه محافظ الأقصر التهنئة للطلاب والعاملين بالمدرسة بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.