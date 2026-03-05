قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

صدمة في سوق اللحوم.. ارتفاع كبير بأسعار المواشي بسبب الحرب.. اعرف الكيلو بكام

شيماء مجدي

مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة واتساع نطاق الحرب، بدأت تداعيات الصراع تنعكس سريعًا على الأسواق الغذائية، لتطل أزمة جديدة برأسها في سوق اللحوم.

 فارتفاع أسعار الأعلاف واضطراب سلاسل الإمداد العالمية يهددان بزيادة تكلفة تربية الماشية، ما يفتح الباب أمام موجة ارتفاعات محتملة في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، وسط مخاوف من استمرار تأثير الحرب على الأمن الغذائي والأسواق المحلي.


وفي هذا السياق، أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن أسعار المواشي شهدت قفزة كبيرة خلال فترة قصيرة، موضحًا أن سعر كيلو اللحم البقري الحي ارتفع بنحو 20 جنيهًا خلال ثلاثة أيام فقط، ليسجل حاليًا نحو 200 جنيه للكيلو.

وأضاف أبوصدام خلال تصريحات ل "صدي البلد"  أن ارتفاع الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف، والتي تُعد المكون الأساسي في تكلفة تربية الماشية. وأشار إلى أن سعر طن الذرة ارتفع بنسبة تقارب 12%، بينما زاد سعر طن فول الصويا بنحو 10%، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء على المربين وأصحاب المزارع، ودفع أسعار المواشي للارتفاع في الأسواق.

وأوضح "نقيب الفلاحين" أن أسعار العجول شهدت أيضًا زيادات كبيرة، حيث وصل سعر العجل الذي يزن نحو 500 كيلو جرام إلى قرابة 100 ألف جنيه، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بأسعاره السابقة. كما بلغ سعر العجل الذي يزن نحو طن واحد حوالي 200 ألف جنيه، نتيجة زيادة تكاليف التربية والتغذية.

وتوقع أبو صدام أن تستمر أسعار الماشية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب والتوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم القائم قد يصل إلى نحو 220 جنيهًا في الأسواق حال استمرار الضغوط على أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج.

وفي المقابل، أشار إلى أن أسعار اللحوم المذبوحة ما زالت تشهد حالة من الاستقرار النسبي حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم في المنافذ الحكومية، إلى جانب قيام الدولة باستيراد كميات من اللحوم والدواجن قبل المواسم المختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي ومنع حدوث أي نقص في المعروض.

تحديد اتجاه أسعار الماشية خلال الفترة المقبلة

وأكد نقيب عام الفلاحين أن استمرار توافر اللحوم في المنافذ الرسمية يلعب دورًا مهمًا في ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها بشكل كبير، خاصة مع زيادة الطلب في بعض الفترات، لافتًا إلى أهمية متابعة تطورات أسعار الأعلاف عالميًا باعتبارها العامل الأهم في تحديد اتجاه أسعار الماشية خلال الفترة المقبلة.

