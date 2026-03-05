محمد سعيد إدريس: العرب على مائدة "التقسيم الإقليمي".. ولا بديل عن اصطفاف "مصري سعودي تركي"

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على المخططات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة، محذراً من أن الحرب الحالية تجاوزت فكرة النزاع الحدودي لتصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية بالكامل وتنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات.

وأشار الدكتور محمد سعيد إدريس، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الهدف الحالي هو إبادة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لجعل الأرض "فارغة" للمشروع الإسرائيلي، مشبهاً ما يحدث بما تعرض له "الهنود الحمر" تاريخياً.

وأضاف: يسعى اليمين المتطرف الإسرائيلي، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، إلى ضم الضفة الغربية كخطوة أساسية نحو تحقيق هدف السيطرة من النيل إلى الفرات.

أوضح الدكتور محمد سعيد إدريس في الفيديو الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن سقوط النظام الحالي في إيران قد يؤدي لبروز "نظام بديل" يتحالف مع إسرائيل، مما قد ينتج عنه "تقاسم نفوذ" في منطقة الخليج على حساب الدول العربية.

وحذر من أن العرب حالياً يقعون على "مائدة الطهي" والتقسيم بين قوى إقليمية ودولية تطمح لزيادة نفوذها، مشيراً إلى دخول الهند كشريك في بعض هذه التوازنات.

وشدد على أنه لا توجد عقبة أمام هذا المشروع التوسعي سوى وجود مقاومة حقيقية (مصرية، تركية، سعودية)، مع توجيه نصيحة للقيادة الإيرانية بضرورة عدم توجيه ضربات للدول العربية الخليجية لتوحيد الصف ضد المخاطر المشتركة.