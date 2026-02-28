فك اللغز.. زوجة شقيق خطيب المتهمة بإنهاء حياة فاطمة في دائرة الاتهام

علم صدى البلد أن جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد باشرت التحقيق مع دعاء، زوجة شقيق خطيب المجني عليها فاطمة، بعدما تم عرضها على النيابة العامة باعتبارها المتهمة الرئيسية والوحيدة في واقعة مقتل الفتاة داخل منزل خطيبها خلال زيارة عائلية.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الجريمة وكشف الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها، مشيرة إلى أنه من المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة إجراء تمثيل للجريمة لاستكمال الصورة الكاملة أمام جهات التحقيق.



كانت أسرة المجني عليها قد تحدثت في وقت سابق عن شكوك تحيط بفتاة تُدعى شهد، وترددت أحاديث عن وجود علاقة بينها وبين خطيب فاطمة، إلا أن التحريات والفحص الدقيق أثبتا عدم صحة تلك المزاعم بشكل قاطع، وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية أو تدخل من جانب الفتاة المذكورة في الواقعة.

