العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس
فك اللغز.. زوجة شقيق خطيب المتهمة بإنهاء حياة فاطمة في دائرة الاتهام

كريم ناصر

علم صدى البلد  أن جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد باشرت التحقيق مع دعاء، زوجة شقيق خطيب المجني عليها فاطمة، بعدما تم عرضها على النيابة العامة باعتبارها المتهمة الرئيسية والوحيدة في واقعة مقتل الفتاة داخل منزل خطيبها خلال زيارة عائلية.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الجريمة وكشف الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها، مشيرة إلى أنه من المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة إجراء تمثيل للجريمة لاستكمال الصورة الكاملة أمام جهات التحقيق.


كانت أسرة المجني عليها قد تحدثت في وقت سابق عن شكوك تحيط بفتاة تُدعى شهد، وترددت أحاديث عن وجود علاقة بينها وبين خطيب فاطمة، إلا أن التحريات والفحص الدقيق أثبتا عدم صحة تلك المزاعم بشكل قاطع، وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية أو تدخل من جانب الفتاة المذكورة في الواقعة.
 

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

نيوم السعودي

بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر من الخلود 2-1 في الدوري السعودي

القادسية

القادسية يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في الدوري السعودي

بطولة ريد بُل فور تو سكور

النهائيات في كندا.. انطلاق منافسات بطولة فور تو سكور لكرة القدم البديلة بمحافظات مصر

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

